FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Macaristan'ın Szekszard takımını 76-69 yendi.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı da 88-60 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Alberto Sanchez Sixto (İspanya), Veronika Vavrova (Çekya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Galatasaray: Davis 19, Plum 28, Merve Aydın 5, Evans 8, Krajisnik 4, Gizem Başaran Turan, Melis Gülcan, Gizem Yavuz 4, Sude Yılmaz 8
Szekszard: Friskovec 13, Goree 18, Milic 11, Manyoky 6, Studer 3, Morgan 12, Balint, Krnjic 6
1. Periyot: 19-21
Devre: 45-33
3. Periyot: 62-53
Beş faulle çıkanlar: 37.32 Milic, 38.22 Studer (Szekszard)