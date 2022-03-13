UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERLERİ: Ayrıntılar ortaya çıktı! Barcelona'dan G.Saray'a transfer sözü
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Mücadele öncesi Katalan devinin başkanı Joan Laporta, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas'la yemekte buluştu. Laporta'nın Elmas'a transfer sözü verdiği ve göndermek istedikleri oyuncularda önceliğin Cimbom'da olacağını söylediği ortaya çıktı. Listede Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Miralem Pjanic'in de olduğu belirtildi. İşte o isimler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçı öncesinde her iki kulübün başkanları bir araya gelmişti. Bu görüşmede önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kulübünün elden çıkarmak istediği veya tecrübe kazanması için başka kulübe göndermeyi planladığı futbolcularda önceliği Galatasaray'a vereceğini söylediği öğrenildi.
Galatasaray Laporta'nın sözünün gerçekleşmesi durumunda dış transferde önemli bir opsiyona sahip olacak.