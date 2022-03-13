Bu sezon Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera için bomba iddia! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve 2 aylık tedavi sürecinin ardından takıma katılan tecrübeli kalecinin sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılabileceğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Yeni sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Alman basınından LIGABlatt'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırabilir.