Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray açıklaması!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları maç sonrası açıkalamalarda bulundu. Galatasaray mücadelesiyle ilgili ifadelerde bulunan İspanyol çalıştırıcı, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak, Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız!" dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 01:40