Barcelona - Galatasaray maçını CBC SPORT yayınlayacak mı? CBC SPORT frekans ve yayın bilgileri ne?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşacak. Müsabakayı şifresiz izlemek isteyenler internette araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, CBC Sport izle, Galatasaray UEFA maçı izle, Barcelona - Galatasaray maçı izle, CBC SPORT Galatasaray maçı izle gibi ifadeler yer alıyor. Peki, Azerbaycan kanalı CBC Sport nasıl izlenir?

Barcelona - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray, Barcelona'ya konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte detaylar...

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI CBC SPORT YAYINLANACAK MI?

Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü saat TSİ 23:00'te CBC Sport'tan da yayınlanacak.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500