GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Barcelona'ya böyle hazırlandı! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kalarak avantajı eline geçiren Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent takdir topladı. Geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan İspanyol çalıştırıcı, bir dönem görev yaptığı Barcelona karşısında oynattığı futbolla beğeni kazandı. Öte yandan takımını dev maça sıkı bir şekilde hazırlayan Torrent'in planları ortaya çıktı. İşte deneyimli çalıştırıcının Barcelona planları ve dikkat çeken Fatih Terim detayı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 06:40