Barcelona'dan avantajlı skorla dönen Galatasaray'ın ders niteliğindeki savunmasının ardında ise Domenec Torrent'in planları var. Sabah'ın haberine göre; İspanyol hoca eski takımına işte böyle bilendi:
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Barcelona'ya böyle hazırlandı! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile golsüz berabere kalarak avantajı eline geçiren Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent takdir topladı. Geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde olan İspanyol çalıştırıcı, bir dönem görev yaptığı Barcelona karşısında oynattığı futbolla beğeni kazandı. Öte yandan takımını dev maça sıkı bir şekilde hazırlayan Torrent'in planları ortaya çıktı. İşte deneyimli çalıştırıcının Barcelona planları ve dikkat çeken Fatih Terim detayı... (GS spor haberi)
1- Konya dönüşü pazar sabahı rejenerasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı takımda oyuncular evlerine dağılırken, teknik heyet Florya'da gece 12'ye kadar mesaiye kaldı. Saatlerce Barcelona analiz edildi.
2- Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde namağlup liderliği getiren grup maçları da tek tek incelendi ve 0-0'lık Lazio deplasmanı, Barcelona stratejisini oluşturdu.