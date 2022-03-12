Cimbom zorlu Barcelona deplasmanından beraberlikle ayrılarak avantajı kaparken, genç yıldızları da Nou Camp'ta vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin uzun süredir yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson ve Sacha Boey gösterdikleri müthiş performansla tribündeki scoutların büyük beğenisini kazandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Gençler vitrine çıktı! 4 yıldıza Avrupa hayran
Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaştı ve 0-0 berabere kalarak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. Barcelona - Galatasaray maçı tüm dünyada ses uyandırırken, scout ekipleri de bu maçı dikkatle takip etti. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Marcao ve Sacha Boey performansıyla beğeni kazandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
TEKLİFLER YOLDA
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın rövanşta da İspanyol devi önünde benzer bir futbol oynaması durumunda 4 yıldız için sezon sonunda bol sıfırlı teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona önünde özellikle savunma performansı alkış alsa da sahanın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi Kerem oldu. İspanyol basını da karşılaşma ile ilgili yorumlarında genç futbolcuya geniş yer ayırdı.