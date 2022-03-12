GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Gençler vitrine çıktı! 4 yıldıza Avrupa hayran

Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaştı ve 0-0 berabere kalarak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. Barcelona - Galatasaray maçı tüm dünyada ses uyandırırken, scout ekipleri de bu maçı dikkatle takip etti. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Marcao ve Sacha Boey performansıyla beğeni kazandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 06:40