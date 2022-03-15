Galatasaray-Barcelona maçı öncesi flaş gelişme! Barça'da 5 eksik

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Barcelona'yı konuk edecek. Bu kritik maç öncesi Barça cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinde 5 ismin sakatlığı sebebiyle takımını İstanbul deplasmanında yalnız bırakacağı öğrenildi. Listede yıldız isimler de dikkat çekiyor. İşte Barcelona'nın Galatasaray maçı öncesi eksikleri...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 19:40