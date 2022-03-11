Spor yazarları Barcelona - Galatasaray maçını bu sözlerle değerlendirdi "Tarihi fark yer diyenlere inat..."
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılarak rövanş öncesinde avantajı kaptı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen Galatasaraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar. İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor.
Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı Galatasaray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi.
Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü. Özellikle Marcao ikili mücadelelerde çok başarılıydı. Feghouli ile Babel Galatasaray'ın pas yapmasında ve top tutmasında başarılıydı.
Basın toplantısında, 'Biz buraya Camp Nou'yu görmeye gelmedik' diyen kaleci Pena yaptığı başarılı kurtarışla büyük alkış aldı. Depay'ın frikiğinde topu köşeden inanılmaz bir refleksle kurtardı. Pena gecenin yıldızı oldu.
Eğer Feghouli, Berkan ve Babel ilk 45'te Barça savunmasının arkasına attıkları final paslarında topu şiddetini ayarlayabilselerdi Kerem ve Mostafa golle burun buruna kalırdı.
Galatasaray'ın güçlü oyunu önünde Barcelona pozisyon üretemeyince Xavi ikinci yarıda Busquets, Pique ve Dembele'yi aldı. Bu üç hamle Barça'nın daha etkili olmasını sağlarken, Galatasaray'ın kaleye yakın ve daha derin savunma yapmasına neden oldu.
Boey-Aanholt çok çalıştı. Taylan ile Berkan 'Kompakt oyunda' daha başarılı olduklarını bir kez daha gösterdi. Pas oyununda etkili değil ama mücadele anlamında daha başarılılar.
'Tarihi fark yerler' diyenlere inat G.Saraylı oyuncular bildikleri oyun anlayışıyla Camp Nou'da gol yemeyip tarih yazdılar. Yürekten oynayan, tekmeye kafa sokan, mücadele anlamında müthiş savaşan Galatasaraylı oyuncuları kutluyorum.
SERKAN KORKMAZ - KONSANTRASYON
Maça çok iyi başladık... 90 dakikanın dörtte birlik bölümü geride kaldığında, Inaki Pena'nın, Depay'ın kullandığı serbest vuruştaki mükemmel kurtarışına kadar karşılaşmada kayda değer hiçbir şey olmamıştı.
Galatasaray'da diziliş ve oyun planı rakibi durdurmayı başarıyordu. İlk yarım saatte, Kerem ve Mostafa etkili olabilecekleri fırsatları bulamıyordu belki ama Barcelona da, Traore'nin kanadından Van Aanholt'u her seferinde geçmeyi başarmasına rağmen kalemizde tehlike yaratmayı başaramıyordu.
Babel ilk yarıda derli toplu, Boey gayet iyiydi. 36'da Kerem ile ilk pozisyonumuzu bulup gole çok yaklaşıyorduk, genç yıldızın nefis 'ayak içi' rakip savunmacıya çarpmasa, öne geçmemiz işten bile değildi.
Pena, uzaktan çekilen tehlikeli şutlarda yaptığı güzel kurtarışlarıyla iyi bir Muslera'yı bile aratmıyor, takımı ayakta tutuyordu. İlk yarı golsüz sona erdiğinde hiç beklemediğimiz kadar umut doluyduk hepimiz...
Xavi, ikinci yarıya üç bloğa, üç baba ismi (Busquets, Pique, Dembele) sahaya sürerek başladı. Artık Barcelona ilk yarıdan da fazla topa sahipti ve kalemize daha yakındı. 45 ile 60 arasındaki büyük baskıdan sıyrılmıştık ama Xavi en büyük silahını tam buraya saklamış, Aubemeyang'ı oyuna almıştı.
Gol yememe umudumuz giderek azalmıştı hatta hayli endişeliydik. Torrent ilk hamlesini 68'de Gomis ve Emre ile yaptı. Sahanın en iyilerinden Babel'in sakatlandığı için çıkması talihsizlikti. Oyuncu değişikliğinin hemen öncesinde Hollandalı sakatlanmasaydı çıkacak olan isim Feghouli on dakika sonra yerini Cicaldau'ya bıraktı.
Maçtan bir gün önceki iddialı demeçleriyle dikkat çeken Torrent'in planı tuttu ve hayal ettiğimiz bir skorla ilk maçı atlattık. İstanbul'daki rövanşta tüm futbol kamuoyu olarak temsilcimize destek olmalıyız. Bu turun geçilmesi sadece Galatasaray'a değil ülke futbolumuza da tarifsiz bir değer katacaktır.