Barcelona - Galatasaray maçında kalede Muslera mı olacak Pena mı? Domenec Torrent...

Barcelona - Galatasaray maçında kalede Muslera mı olacak Pena mı? Domenec Torrent...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşen Galatasaray, ilk maçını perşembe günü Camp Nou'da oynayacak. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığını atlatması sonrası kaleyi Muslera'nın mı yoksa Uruguaylı eldivenin sakatlığı sonrası transfer edilen Inaki Pena'nın mı koruyacağı merak konusu oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 10:02