1) KANAT OYUNCULARI AÇILARAK OYNAYACAK

Feghouli ve Kerem daha çok içeri girip şut atmayı seven oyuncular. Bu da rakip takımın dar alanı kapatmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden Emre Kılınç'ı tercih ediyorum. İhtiyacımız olan Emre gibi açılarak oynayacak kaliteli bir oyuncu.