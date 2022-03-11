Galatasaray, Fatih Terim'in ayrılmasının ardından yeni bir döneme girdi. Domenec Torrent ile yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekipte danışmanlık görevine Luis Campos, sportif direktörlük görevine ise Pasquiale Sensibile getirildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Domenec Torrent kanunları! İşte o 4 madde
Bu yıl tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, "Bu takımı ben kurmadım" diyerek sorumluluktan kaçmıştı. İspanyol teknik adam sarı-kırmızılılara yeni bir sistem oturtmak isterken, yeni sezon öncesi çalışmalarına hız verdi. Cimbom'da yönetim ise transferleri verilecek rapora göre yapacak. İşte Torrent'in belirlediği 4 maddede G.Saray'ın çıkış planı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Üç futbol adamı kafa kafaya verip Galatasaray'ı ayağa kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Ancak henüz sonuç alınabilmiş değil...
Ligde alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle işler pek de yolunda gitmiyor. Bu nedenle özellikle Torrent tepkilerin odağında yer alırken İspanyol hoca, "Bu takımı ben kurmadım" diyerek eleştirileri pek de üzerine almak istemiyor.