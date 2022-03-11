Galatasaray'da yaşadığı kaza sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, beIN Sports'a konuştu.
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den duygusal itiraf: "Çocuğuyla ilgilenir gibi..."
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, geçirdiği kaza sonrasında yaşadıklarını anlattı. Norveçli futbolcu, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takıma çok minnettar olduğunu söyledi. Omar, "Galatasaray bana sadece destek vermedi. Çocuğuyla ilgilenir gibi ilgilendiler benimle..." ifadelerini kullandı. İşte deneyimli sağ bekin öne çıkan sözleri...
Omar yaptığı açıklamada, "Hastaneye gittiğimde her şey benim için siyahtı. Tam olarak zamanı kavrayamadım sadece siyah bir görüntü vardı. Benim için korkutucuydu ve doktora da sordum durumumu kendisi bana, sol gözümün fena olmadığını ancak sağ tarafın kötü olduğunu söyledi. Zaten doktorun ses tonundan da anlaşılıyordu. Kötü düşünceler insanın aklına ister istemez geliyor. Her ne kadar pozitif düşünsem de kaza negatif bir tarafı getiriyor size. Kaza gerçekleşmeden önce olabilecek bütün olasılıkları her zaman için düşünürdüm. Ancak kaza bunu biraz değiştirdi. Kazadan sonra kendime bir söz verdim, eğer geri döneceksem bunun çalışarak üstesinden gelebilirim diye. Ben de bu süreçte mücadele ettim ve tekrardan sahalara döndüm." dedi.
"TEKRARDAN HAYATTA GİBİ HİSSEDİYORUM"
Sakatlık sürecinin çok zor geçtiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Tekrardan hayatta gibi hissediyorum kendimi. Kazadan sonra uzun zaman aldı ancak şimdi tekrardan geri döndüm ve çalışmalara başladım. Göztepe maçı benim için çok büyük bir andı. Kariyerime baktığım zaman bir hayalin ikinci kez gerçekleşmesi gibiydi. Kaza gerçekleştikten sonraki duruma bakılırsa birçok insan geri dönebileceğime inanmıyordu. Benim için bu zorlu bir süreçti." ifadelerini kullandı.