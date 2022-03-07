Galatasaray'da bahar havası yerini yeniden kara bulutlara bıraktı. Rizespor ve Göztepe galibiyetiyle biraz olsun nefes alan sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor mağlubiyetiyle yeniden karıştı.Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinden çok futbolcuların hiçbir direnç gösterememesi ve teknik heyetin kararları taraftarları isyan ettirdi.
GALATASARAY HABERLERİ: İstifa çağrıları artıyor! Burak Elmas'a büyük baskı
Galatasaray tarihinin en kötü sezonunu geçirirken, başkan Burak Elmas teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı ve yerine Domenec Torrent'i getirdi. İspanyol çalıştırıcı sarı-kırmızılılara çare olamazken, ligde alınan son Konyaspor yenilgisi "istifa" çağrılarını artırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybetmesinden çok futbolcuların hiçbir direnç gösterememesi ve teknik heyetin kararları taraftarları isyan ettirdi.
Elmas yönetimi eleştirilerin odağında yer alırken istifa çağrıları da daha da yüksek sesle dillendirilmeye başladı.