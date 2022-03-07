1 GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK

Melo gelse işler düzelmez! Orta sahaya çare diye alınıp Konyaspor maçına kadar akla gelmeyen Pulgar'ın, Fiorentina'da sezon başında 4 maçın ardından kulübede olduğunu onu Galatasaray'a getirenler de elbette biliyorlardı. Cicaldau'nun hayaleti oynadığı, Berkan'ın topu kırdığı orta sahada Pulgar değil Felipe Melo da olsa işler düzelmez. Gedson Fernandes'i almamak ya da alamamak Galatasaray yönetiminin basiretsizliğidir. Pulgar sezon sonunda Fiorentina'ya döner. Zaten geldiğinde de uzun soluklu Florya'da kalmayacağını bilen bir oyuncuydu.