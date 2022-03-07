Ara transferde Gedson Fernandes'ten vazgeçen Galatasaray'ın tercihi sürpriz şekilde Erick Pulgar olmuştu. Sezonun ilk yarısında Aslan'ın en çok eleştirilen isimlerinden olan Taylan Antalyalı, Şilili oyuncunun transferine rağmen forma giymeye devam edince, eleştiri okları da Torrent'e çevrilmişti.
GALATASARAY HABERLERİ: İşte Cimbom'da Erick Pulgar gerçeği! Torrent değil Campos aldırdı
Galatasaray, devre arası transfer döneminde orta saha bölgesini Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı kiralayarak doldurdu. Şilili oyuncu sarı-kırmızılılarda oynadığı süre boyunca beklentileri karşılayamazken, teknik direktör Domenec Torrent'in oyuncuyla ilgili bir rapor sunmadığı ve başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un transfer ettirdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ancak Katalan hocanın ara transfer döneminde sadece Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui'de inisiyatif aldığı ve Pulgar için olumlu olumsuz rapor vermediği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Orta saha arayan Galatasaray'ın gündemine Erick Pulgar'ı sokan isim ise başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos oldu.
Buna rağmen Şilili ön liberoyu hazır bulmayan Domenec Torrent'in ilk tercihi ise Taylan Antalyalı oldu ve Konya deplasmanında dinlendirdiği Taylan'ı Barcelona maçına sakladı. G.Saray'a 6 ay için imza atan Pulgar'ın, Fiorentina ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunuyor.