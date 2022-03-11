BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

Geçtiğimiz sezon Lille'in tarihi şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan Portekizli oyuncu orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Bu sezon 26 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösteren Xeka özellikle pas oyunundaki başarısı ve oyun kuruculuk yetenekleri ile ön plana çıkıyor. Yıldız futbolcu daha önce ülkesinde Braga formasını giymişti.



