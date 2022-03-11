Cimbom sportif direktör Pasquale Sensibile, danışman Luis Campos ve teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Xeka bombası! İşte yapılan teklif...
Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok çok altında kalan Galatasaray'da, yeni sezon planlamaları sürüyor. Kadroya oldukça önemli takviyeler yapacak olan sarı kırmızıların orta saha bölgesi için gündemindeki isim ise Xeka. Aslan, Portekizli oyuncunun menajerine teklifini iletti. İşte detaylar...
Cimbom sportif direktör Pasquale Sensibile, danışman Luis Campos ve teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Çok sayıda ismi listesine alan sarı-kırmızılılar'dan ilk resmi hamle geldi. Takvim'in haberine göre; Sezon sonunda Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi bitecek olan Xeka Rocha için teklif yapıldığı öğrenildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Alınan bilgilere göre Luis Campos, Fransız ekibinde görev yaparken Braga'dan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Portekizli futbolcunun menajeriyle görüşmeleri yürütüyor.