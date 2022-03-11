GALATASARAY HABERLERİ: Ryan Babel'den şok karar! Sezon sonunda...

Galatasaray'da beklenen performansın uzağında kalan Ryan Babel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı futbolcunun, sezon sonunda kariyeriyle ilgili çarpıcı bir karar alacağı öne sürüldü. İşte transferde gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 06:40