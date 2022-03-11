Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geleceği belirsiz olan 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia gündemi sarstı.
GALATASARAY HABERLERİ: Ryan Babel'den şok karar! Sezon sonunda...
Galatasaray'da beklenen performansın uzağında kalan Ryan Babel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı futbolcunun, sezon sonunda kariyeriyle ilgili çarpıcı bir karar alacağı öne sürüldü. İşte transferde gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 06:40
Takvim'de yer alan habere göre, Babel sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.
Son dönemde müzik dünyasını adım atan ayrıca gayrimenkul ve kripto para yatırımları yapan Hollandalı yıldızın sezon sonunda istediği gibi bir teklif almaması durumunda kariyerini noktalayabileceği belirtiliyor.