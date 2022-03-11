Sezon sonunda kadrosunda önemli bir değişim yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da vedaya hazırlanan futbolculardan birisi de Sofiane Feghouli...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sofiane Feghouli'yle ayrılık yakın! Yeni takımı...
Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıların en çok kazanan ismi konumunda bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli yıldızın menajerinin; Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çeşitli kulüplerle görüşmeye başladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; 2017-18 sezonunda Premier Lig ekibi West Ham'dan Sarı-Kırmızılılar'a transfer olan Cezayirli yıldız sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından bavullarını toplayacak.
TAMAMEN DUYGUSAL!
Gelecek planlarını menajeriyle birlikte yapan Feghouli'nin rotasını çok büyük bir ihtimalle Körfez ülkelerine çevirmesi bekleniyor.