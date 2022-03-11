Barcelona karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıkan Sofiane Feghouli, İspanyol ekibi ile iç sahada oynayacakları maç için hazır olduğunu ifade etti. Barselona Havalimanı'nda konuşan Cezayirli yıldız, İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla ilgili, "Ateş gibi geçecek" yorumunu yaptı.