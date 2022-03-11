UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, karşılaşmanın ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye'ye dönememişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'den çarpıcı Barcelona sözleri!
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da karşılaştığı Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e hareket etti. Rövanş maçıyla ilgili Barselona Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geceyi İspanya'da geçiren sarı-kırmızılı kafile, TSİ 17.00'de sıralarında Barselona'dan İzmir'e hareket etti.
Akşam saatlerinde İzmir'e inmesi beklenen kafile, derbinin hazırlıklarına İzmir'de başlayacak.