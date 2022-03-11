XAVI'DEN PENA SÖZLERİ

Maçın ardından konuşan Xavi, "Çok iyiydik, beraber oynadık. Galatasaray çok ısrarcıydı ve agresifti. Inaki mesela çok iyi oynadı. Harika bir iş çıkardı. Birçok durumla karşı karşıya kaldık ve biraz ağır kaldık.