Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Galatasaray , dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaştı.
Xavi Barcelona Galatasaray maçının devre arasında açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu haliniz ne?"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Katalan devinin teknik direktörü Xavi'nin devre arasında soyunma odasında takıma sert çıktığı ifade edilirken, "Bu haliniz ne?" dediği kaydedildi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig 'de hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiren Aslan, Camp Nou'da yıldızlar topluluğu Barça karşısında mücadeleyi gol yemeden tamamladı, karşılaşma 0-0 tamamlandı.
XAVI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray maçında devre arasında soyunma odasında futbolculara çok sinirlendi.