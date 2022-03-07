Galatasaray'da teknik direktörlük görevinden yönetimin kararıyla ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim sessizliğini ilk kez bozdu.
GALATASARAY HABERLERİ: Sessizliğini bozdu! Fatih Terim'den Burak Elmas yönetimine salvolar
Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesi sonucunda Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı üyelerle bir araya geldi ve başkan Burak Elmas ve yönetimini hedef aldı. İşte Terim'in o sözleri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz hafta genç kulüp üyeleriyle yemekli bir toplantıda bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi ve takımdaki görevinden gönderilmesiyle biten süreç hakkında konuştu.
Başkan Elmas ve yönetimi hedef alan sözlerine Sportcell ulaşırken Terim, "Gönderilmeden 3 gün önce 'görevi bırakayım' dedim, hocam ne bırakması sonuna kadar devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi" ifadesini kullandı.