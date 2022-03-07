Terim bu süreçte kendisini en çok üzen konunun ise Barcelona maçına davet edilmemesi olduğunu söyledi: Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım.