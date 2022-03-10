Barcelona maçına nasıl bakıyorsun?

Barcelona, futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biri ve onları Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barça bu turnuvaya ait değil. Bunun çok değersiz bir turnuva olduğunu söylemiyorum, burada da yüksek bir seviye var. Bizim için önemli olan, Avrupa Ligi grup aşamasına bir çok maçta olduğu gibi, aynı seviyede olup olmadığımızı kontrol etmek olacak. Başarabilirsek, Barcelona için zor bir rakip olacağımıza eminim.