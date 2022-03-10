Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, İspanya'nın Marca gazetesine özel röportaj verdi. İşte o sözler...
Kerem Aktürkoğlu İspanyol basınına konuştu: "Bazen adımın Harry mi yoksa Kerem Potter mı olduğunu bilemiyorum"
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı takımın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kritik Barcelona maçı öncesi İspanya'nın Marca gazetesine konuştu. Genç futbolcu, birbirinden çarpıcı itiraflara imza attı. İşte o röportajdan öne çıkanlar... (GS spor haberi)
İspanyol hayranların için, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kendini tanıtır mısın?
Elbette. Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nda oynayan, 23 yaşında bir Türk futbolcuyum. En sevdiğim mevki sol kanat.
Seni Türk futbolunun geleceği, Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı umudu olarak görüyorlar. Ne düşünüyorsun?
Gerçek şu ki, takımdaki en iyi oyuncu olduğumu söyleyecek durumda değilim, takımımızda çok iyi oyuncular var. Evet, taraftarımızın benden beklentilerini hissedebiliyorum ama ben kendimi bir yıldız olarak görmüyorum, bu da üzerimde baskı oluşmamasını sağlıyor. Evet, beni her gün daha iyi olmamı sağlıyor ve motive ediyor, bu bir gerçek.