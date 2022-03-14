UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0'ın rövanşında İspanyol devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray'da Victor Nelsson'a dev talipler! Barcelona maçında...
Galatasaray haberi | Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona ile oynanan maçta savunmasıyla dikkat çekmişti. Marcao - Nelsson ikilisi göz doldururken; Danimarkalı savunmacıya talip çıktı. Victor Nelsson'u izlemek isteyen Avrupa'nın önde gelen ekipleri, Galatasaray - Barcelona maçı için akreditasyon talebinde bulundu. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 10:40
NEF Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakada kazanan taraf çeyrek final biletini cebine koyacak.
Dünyanın gözlerini çevireceği mücadeleye Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de büyük ilgi gösteriyor.