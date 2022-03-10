Deneyimli çalıştırıcı da bu davete teşekkür etmiş ancak karşılaşmayı televizyondan izleyeceğini yine aynı şekilde mektupla Elmas'a bildirmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın patronundan bir mektup da Başkan Yardımcılığı görevinden aylar önce istifa eden Rezap Epözdemir'e yazıldı.