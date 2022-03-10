Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Barcelona maçı sonrası...
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaşacak. Camp Nou'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi karşısında avantajlı bir skor elde ederek çeyrek final kapısını aralamak isterken; Barcelona maçı sonrası Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan sarı-kırmızılıları büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların buradan alacağı olumlu sonuç, hem Galatasaray'ın tur umudu olacak hem de UEFA sıralamasında kötü günler yaşayan Türkiye için can suyu olacak.
BURAK ELMAS'TAN BİR MEKTUP DAHA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan eski teknik direktör Fatih Terim'e mektup yazmış ve tecrübeli hocayı yarın oynanacak Barcelona maçını tribünden izlemesi için İspanya'ya davet etmişti.