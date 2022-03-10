Temsilcimiz Galatasaray bugün UEFA Avrupa Kupası son 16 turunda Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın 4 yıldızı Barcelona maçında izlenecek! İşte o isimler...
Galatasaray haberi | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da flaş gelişme... Sarı-kırmızılılarda 4 ismin Nou Camp'ta oynanacak olan maçta izleneceği ifade edildi. İşte Barcelona maçında Galatasaray'da Avrupa devleri tarafından izlenecek olan 4 isim... (GS spor haberi)
Avrupa Kupaları'na 5 takımla başladığımız sezonda tek temsilcimiz Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin uluslararası arenada oynayacağı maçlar UEFA ülke puanı sıralaması için hayati öneme sahip. Türkiye şu anda 26.900 puan ile 19. sırada yer alıyor. Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor.
Eğer sezonu ilk 15 içinde tamamlayamazsak 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım gönderebileceğiz ve o takım play-off oynayacak. Avrupa Ligi'nde takımımız olmayacak ve Konferans Ligi'ne 3 takım gidebilecek.