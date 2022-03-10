KESİN AYRILACAK

Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Vidal'in şu ana kadar İtalyan devinden bir teklif almadığı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Şili basınına göre tecrübeli orta alan oyuncusu sezon sonuna kadar tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını verecek.



