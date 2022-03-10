Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan Takvim'in derlediği La Tercera'ya göre sarı-kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Arturo Vidal için Avrupa devleriyle transfer savaşı!
Galatasaray ve Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Arturo Vidal'e teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği de kaydedildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan Takvim'in derlediği La Tercera'ya göre sarı-kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.
KESİN AYRILACAK
Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Vidal'in şu ana kadar İtalyan devinden bir teklif almadığı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Şili basınına göre tecrübeli orta alan oyuncusu sezon sonuna kadar tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını verecek.
Çok önemli bir kariyere sahip olan Vidal, Inter'den önce Barcelona, Bayern Münih ve Juventus formalarını giydi.