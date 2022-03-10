UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaştı.. Camp Nou'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve sarı kırmızılılar, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Cimbom'da maç sonrası Sofiane Feghouli, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

İŞTE O SÖZLER:

"Şimdi dinleneceğiz. Barcelona ile oynayacağımız ikinci maçı düşünmeyi bir kenara bırakacağız. Önceliğimiz derbi."

"Bu seviyede, bu şekilde oynamamız gerekiyor. Bugün sadece Galatasaray taraftarını değil, tüm Türkiye'yi memnun ettiğimizi düşünüyorum."