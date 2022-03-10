Galatasaray'da Sofiane Feghouli Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaştı.. Camp Nou'da oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve sarı kırmızılılar, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Cimbom'da maç sonrası Sofiane Feghouli, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 01:26
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Barcelona maçı sonrası açıklamalarda bulundu!
İŞTE O SÖZLER:
"Şimdi dinleneceğiz. Barcelona ile oynayacağımız ikinci maçı düşünmeyi bir kenara bırakacağız. Önceliğimiz derbi."
"Bu seviyede, bu şekilde oynamamız gerekiyor. Bugün sadece Galatasaray taraftarını değil, tüm Türkiye'yi memnun ettiğimizi düşünüyorum."