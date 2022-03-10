UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu ve "İstediğimiz oyunu oynadık, istediğimiz sonucu da aldık ama hiçbir şey bitmedi. İnşallah turu geçen taraf biz olacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İstediğimiz oyunu oynadık, istediğimiz sonucu da aldık ama hiçbir şey bitmedi. İstanbul'da muhteşem taraftarımızın önünde, onların da desteğiyle turu geçeceğimizi düşünüyorum.

Taraftarlar olmazsa olmaz. Bizi destekledikleri sürece çok daha farklı oynayacağız. İnşallah turu geçen taraf biz olacağız.