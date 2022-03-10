Barcelona teknik direktörü Xavi Galatasaray maçı sonrası konuştu!

Barcelona teknik direktörü Xavi, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, "İyi bir sonuç alamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 01:40 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022- 01:45