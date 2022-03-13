UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona ile kozlarını paylaştı.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi'den Galatasaray'a övgü dolu sözler!
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı temsilcimiz Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona'da teknik direktör Xavi açıklamalarda bulundu. La Liga'da oynayacakları Osasuna maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen İspanyol çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takım hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. (GS spor haberi)
Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle noktalanırken, sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi çeyrek final için büyük avantaj elde etti.
Gözler 17 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçına çevrilirken, Barcelona Teknik Direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.