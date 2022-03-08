UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, buna karşın Avrupa'da bambaşka performans sergiliyor. Cimbom'da dev karşılaşma öncesi oyuncular bir araya geldi ve Avrupa maçlarının farklı olduğunu, Barcelona'dan korkmadıklarını dile getirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Galatasaray buna karşılık UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde gruptan lider çıkmayı başaran sarı-kırmızılılar son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Sevilla'daki finale kadar yürümeyi hedeflese de Cimbom'un önünde dev bir engel bulunuyor. Perşembe akşamı Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu maç öncesi Galatasaray'da işler pek de yolunda değil...

FARK YEMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Konyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyet ve ortaya konulan kötü futbol herkesi oldukça korkuttu. Maçtan çok da umutlu olmayan taraftarlar, Galatasaray'ın tarihi bir yenilgi almasından endişe ediyor. Buna karşılık oyuncuların kendisine güveni tam... Avrupa maçlarının farklı olduğunu ifade eden sarı-kırmızılılar, "Konya'ya yenildik belki ama Avrupa maçları her zaman farklı... Barcelona'dan güzel bir sonuçla dönmek için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımız rahat olsun" diye konuştu.

ELMAS'TAN TERİM'E DAVET

Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'i Barcelona ile Nou Camp'ta oynanacak maça davet etti. Elmas, mektubunda "Sevgili Fatih hocam; Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım" ifadelerini kullandı.

BARCELONA SON 4 MAÇTA 14 GOL ATTI

Xavi ile eski parlak günlerine dönen Barcelona, İspanya'da 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son 11 maçında 25 puan toplayarak La Liga'da üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı. Katalan ekibi, Avrupa Ligi son 32 turunda ise 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi 4-1 yenerek tur atladı. Barcelona oynadığı son 4 maçta tam 14 gol atarak ne kadar formda olduğunu gösterdi.

AVRUPA'DA YENİLGİ YOK

Galatasaray, Avrupa'da lige göre taban tabana zıt bir performans ortaya koydu. Süper Lig'de 28 maçta 11 mağlubiyet gören sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda ettikten sonra bir daha mağlubiyet yüzü görmedi. Oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

AZERBAYCAN'DA ŞİFRESİZ

Galatasaray, Perşembe günü saat 23.00'te Barcelona'ya konuk olacak. Nou Camp'taki karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Buna karşılık Azerbaycan kanalı CBC Sport, zorlu maçı şifresiz vereceğini açıkladı.