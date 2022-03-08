Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim aldırdı Domenec Torrent yolluyor! 7 isim birden...
Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir yapılanma ve gençleştirme operasyonuna giderek yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödedi. Sarı-kırmızılılarda o dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in aldırdığı bu oyuncuları, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'in yetersiz bulduğu öğrenildi. İşte o futbolcular ve detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.
HİÇ MEMNUN DEĞİL
İddialara göre Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün "yetersiz" oldukları belirtildi.