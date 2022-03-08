2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.