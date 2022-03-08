2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent'ten Arda Turan kararı! Barcelona maçında...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar bu maça konsantre olup çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Domenec Torrent, 2 sezon Barcelona forması giyen Arda Turan konusunda ise kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2022- 06:40
İDMANLARA ÇIKIYOR
Tecrübeli oyuncunun İspanya kafilesine dahil edilmesi beklenmiyor. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre; Fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.