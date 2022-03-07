Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı stopere kancayı attı. Siyah-Beyazlılar, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i listesine aldı.
Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'tan da Alexis Perez hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da sergilediği futbolla göz dolduran Alexis Perez'e Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ta talip oldu. Siyah-beyazlılar Kolombiyalı savunma oyuncusunu takas formülüyle kadroya katmak istiyor. Perez bu sezon görev aldığı tüm karşılaşmalarda ilk 11'de yer aldı. İşte son detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 06:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı stopere kancayı attı. Siyah-Beyazlılar, Giresunspor'da forma giyen Alexis Perez'i listesine aldı.
Takvim'in derlediği habere göre Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolombiyalı savunmacı için Siyah- Beyazlılar takas formülüyle kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı.