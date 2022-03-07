Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor deplasmanında sahne alan Galatasaray'da Erick Pulgar, maça ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kalmasına rağmen beklentileri karşılayamadı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Erick Pulgar, görev yaptığı bölümde yine beklentileri karşılayamadı. 59. dakikada oyundan alınan Şilili orta saha, yüzde 87'lik bir pas isabet yüzdesi yakalamasına rağmen risk almadı, takımı atağa kaldıramadı. 57 kez topla buluşup, 6 pas hatası yaptı.