Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Konyaspor maçına götürülmeyen Cezayirli oyuncunun yapılan son teklifi de kabul etmediği ve kendisine kulüp aradığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; Hali hazırda 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli'ye, G.Saray yönetiminin 2+1 yıl için 1.5 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu, ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği öğrenildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Sofiane Feghouli'den G.Saray'a ret!
Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan ve takımın en çok kazanan ismi olan Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılar 1.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık yeni teklif sunsa da, Cezayirli yıldız bunu reddetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 06:40