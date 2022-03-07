Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan ve takımın en çok kazanan ismi olan Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılar 1.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık yeni teklif sunsa da, Cezayirli yıldız bunu reddetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Konyaspor maçına götürülmeyen Cezayirli oyuncunun yapılan son teklifi de kabul etmediği ve kendisine kulüp aradığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; Hali hazırda 3 milyon 850 bin euro kazanan Feghouli'ye, G.Saray yönetiminin 2+1 yıl için 1.5 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir teklif sunduğu, ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği öğrenildi.