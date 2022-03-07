UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Barcelona, La Liga'nın 27. haftasında Elche deplasmanına konuk oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: La Liga'da deplasmanda Elche ile karşılaşan Barcelona'da Jordi Alba ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Mücadele sakatlanan ve oyuncu değişiklik hakkının dolması nedeniyle maça devam etmek zorunda kalan Jordi Alba'nın perşembe günü Galatasaray maçında oynayıp oynayamacağı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Katalan ekibi, rakibini Ferran Torres ve Memphis Depay'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.
Maçın son dakikalarında ise Barcelona'yı korkutan bir gelişme yaşandı.