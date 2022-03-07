GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona'da flaş Jordi Alba gelişmesi! Galatasaray maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: La Liga'da deplasmanda Elche ile karşılaşan Barcelona'da Jordi Alba ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı. Mücadele sakatlanan ve oyuncu değişiklik hakkının dolması nedeniyle maça devam etmek zorunda kalan Jordi Alba'nın perşembe günü Galatasaray maçında oynayıp oynayamacağı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 10:55