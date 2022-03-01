Galatasaray haberleri - Performansıyla mest etti! Gomis varsa sorun yok

Galatasaray haberleri - Performansıyla mest etti! Gomis varsa sorun yok

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis rüzgarı esmeye devam ediyor. Fransız forvet önce Göztepe deplasmanında sahne alırken son olarak da Rizespor maçında takımının 4. golünü kaydetti. 36 yaşındaki santrfor oyun hırsıyla taraftarlardan tam not aldı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40