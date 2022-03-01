Galatasaray haberleri - Performansıyla mest etti! Gomis varsa sorun yok
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis rüzgarı esmeye devam ediyor. Fransız forvet önce Göztepe deplasmanında sahne alırken son olarak da Rizespor maçında takımının 4. golünü kaydetti. 36 yaşındaki santrfor oyun hırsıyla taraftarlardan tam not aldı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 06:40
KEŞKE HİÇ AYRILMASAYDI
Göztepe maçında oyuna sonradan giren ve kazanılan 2 penaltıyı büyük bir soğukkanlılıkla gole çevirerek galibiyeti getiren tecrübeli futbolcu, Çaykur Rize karşısında da işbaşındaydı. 57. dakikada oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis hiç eksilmeyen hırsı, oyuna dahil olduğunda yaşadığı büyük heyecan, penaltı kaçınca duyduğu üzüntü, attığı gol öncesi müthiş deparıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 gole ulaşan taraftarların Çaykur Rize maçı sonrası soyunma odasından çağırdığı Fransız yıldız, "Keşke hiç takımdan ayrılmasaydı" dedirtti.