Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ekonomi gazetecileri ile buluştu. Domenec Torrent için konuşurken, sarı kırmızılı takıma dair koşu mesafesi yorumu yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Torrent cevabı! "Bilimsel çalışıyor"
Galatasaray'da başkan Burak Elmas gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elmas, özellikle Domenec Torrent hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Burak Elmas, "Bizim oyuncu yetiştiren, oyuncuların kişisel kabiliyetlerini ve gelişimlerini sağlayan yetiştirici bir misyona geçmemiz gerekiyordu. Torrent, bilimsel çalışan, rakamları iyi kullanan ve oyuncuların taktik varyasyonlarına çok dikkat eden bir isim." dedi. İşte son detaylar...
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ekonomi gazetecileri ile buluştu. Domenec Torrent için konuşurken, sarı kırmızılı takıma dair koşu mesafesi yorumu yaptı.
TORRENT BİLİMSEL ÇALIŞIYOR
"Bizim oyuncu yetiştiren, oyuncuların kişisel kabiliyetlerini ve gelişimlerini sağlayan yetiştirici bir misyona geçmemiz gerekiyordu. Torrent, bilimsel çalışan, rakamları iyi kullanan ve oyuncuların taktik varyasyonlarına çok dikkat eden bir isim."
TAKIM GELİŞİYOR
"Burada takıma yaptığı katkı ve gelişimi görebiliyoruz. Yakın zamanda sahadaki pozitif sonuçları herkes görmeye başlayacak. Herkesin takdirini kazanacak, buna inanıyorum. Hoca ilk geldiğinde takımdaki ortalama koşu mesafesi 7-8 kilometrelerdeydi. Şu anda 9-10 kilometrelere çıktı. Daha da çıkacak."