Ahmet Çakar'dan Galatasaray eleştirisi: Evlere şenlik

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çakar, "Galatasaray'ın tüm oyuncularına bakıyoruz, üzerlerindeki forma sarı kırmızı olmasa mahalle takımı topçuları gibi oynuyorlar. Kerem Aktürkoğlu için Türk futbolunun geleceğindeki yıldızı dedik ama o şaşırmış ve geriye gitmiş durumda. Bir ilk yarı var ki evlere şenlik. Bu kadar basit top kaybı ve çıkarken yapılan top kayıpları bir Süper Lig takımının yapacağı cinsten değil." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 06:40