Konyaspor Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent: İlk 20 dakikada kaybettik

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İkinci yarıda biraz daha dengeliydi. 2-0'dan sonra maçın devamı zor oldu." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 21:35 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 21:50