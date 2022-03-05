Konyaspor Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent: İlk 20 dakikada kaybettik
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent, "İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İkinci yarıda biraz daha dengeliydi. 2-0'dan sonra maçın devamı zor oldu." dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 21:35 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 21:50
İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:
İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İkinci yarıda biraz daha dengeliydi. 2-0'dan sonra maçın devamı zor oldu.
Ben Konyaspor'u aslında çok kez izledim. Konyaspor iyi oynayan ve hak ettiğini alan bir takımdı çoğu zaman. O yüzden özellikle bu tarz takımlara karşı çok konsantre bir şekilde sahaya çıkmak lazım.