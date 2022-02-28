Hakemin ilk penaltı kararı çok ağırdı ama ikinci penaltı kararı (bence) doğruydu. Van Aanholt dar alanda şık paslaşmalarla çok şık bir gol daha atarak skoru 3-2'ye getirdi. Son iki maçını düşme tehlikesi yaşayan rakiplerine karşı güç bela kazansa da bir kez daha anladık ki; Galatasaray için bu kadro ve bu oyunla her maç çok ama çok zor.