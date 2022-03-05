Uzun süre Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes, sezon sonu için Beşiktaş 'la anlaşmış, yarım sezonluğuna da Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.
Gedson Fernandes'ten olay Galatasaray itirafı: Gelmeyi çok istedim ama...
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılı takımın uzun zamandır ilgilendiği ancak kadroya katmaktan vazgeçtiği Gedson Fernandes'ten flaş Galatasaray itirafı geldi. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan sonra eski takım arkadaşlarının yanına giden Portekizli futbolcunun flaş bir söyleme imza attığı iddia edildi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından NEF Stadı'nda ilginç bir olay yaşandı.
"Gelmek istedim ama almadılar..."
Fanatik'in haberine göre Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı takımın soyunma odasına giden ve eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Portekizli futbolcu "Gelmeyi çok istedim ama beni almadılar..." dedi.