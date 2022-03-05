Ahmet Bulut faktörü!

Fanatik'teki habere göre Gedson Fernandes'in Türkiye hakları Ahmet Bulut'ta olmasaydı bu transferin gerçekleşme ihtimali vardı. Son menajer harcamalarında başkan isim vermese de Ahmet Bulut üzerinden yapılan transferlerden de rahatsızdı. Bu nedenle Ahmet Bulut'la tekrar çalışmaya sıcak bakılmadı.