Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 2-0 kaybetti Maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. 3 gün sonra başka maçımız var. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kazanamadık. Bunları düzeltmeye çalışacağız." dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 2-0 kaybetti Maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.



"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. 3 gün sonra başka maçımız var. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kazanamadık. Bunları düzeltmeye çalışacağız.

Çok önemli ve çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Çok çalışmalıyız. Oyuncular olarak tepki göstermeliyiz."