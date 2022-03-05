Konyaspor Galatasaray maçının ardından Marcao: İkili mücadeleleri kazanamadık
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 2-0 kaybetti Maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. 3 gün sonra başka maçımız var. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kazanamadık. Bunları düzeltmeye çalışacağız." dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 21:21 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022- 21:21
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 2-0 kaybetti Maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.
"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. 3 gün sonra başka maçımız var. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Çok fazla pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kazanamadık. Bunları düzeltmeye çalışacağız.
Çok önemli ve çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Çok çalışmalıyız. Oyuncular olarak tepki göstermeliyiz."