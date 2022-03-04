Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosu açıklandı! Morutan...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. 2 haftadır kadroda yer almayan Morutan, bu kez kafilede yer aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022- 15:58