Spor Toto Süper Lig'de sırasıyla Göztepe ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişata son veren Galatasaray, 28. haftada İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettirip üst sıralara çıkmak isterken, Konyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Kafileye Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli, İsmail Çipe dahil edilmezken; Fernando Muslera, Olimpiu Morutan, Halil Dervişoğlu kadroda kendisine yer buldu.
İşte G.Saray'ın Konya maçı kafilesi: