Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bir yandan takımı Konyaspor karşılaşmasına hazırlarken, diğer yandan Barcelona ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı için çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan için kritik eşik! Konyaspor ve Barcelona maçları...
Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde kritik bir eşiğe girmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takım önce Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, ligin 2. sırasında yer alan Konyaspor ile ardından UEFA Avrupa Ligi'nde dev rakibi Barcelona'nın karşısına çıkacak. Domenec Torrent mücadeleler öncesinde iki karşılaşmaya iki farklı kadro hazırlıyor. İşte ayrıntılar...
Konyaspor maçında galibiyet hedefleyen ve ligde 3'te 3 yapmak isteyen İspanyol çalıştırıcı, dünya devi Barcelona karşısında da çeyrek finale yükselmenin planlarını yapıyor. Ekibiyle birlikte Konyaspor analizlerini tamamlayan Torrent ve yardımcıları, fırsat buldukça Barcelona'nın oynadığı son maçları da izledi. Eski takımını çok iyi tanıyan, artı ve eksilerini çıkaran tecrübeli hoca, Barcelona deplasmanından iyi skorla dönerek adından Avrupa'da söz ettirmek istiyor.
Hücum futbolundan ödün vermeyi düşünmeyen İspanyol çalıştırıcı, Konya'da farklı, Barcelona deplasmanında farklı kadrolar sahaya sürmeyi planlıyor. Konyaspor maçında sağ bekte Omar Elabdellaoui forma giyecek.