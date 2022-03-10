Zorlu maç geldi çattı... UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na adını yazdıran Galatasaray, bugün İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada temsilcimizden yeni bir destan yazmasını ve avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. İşte Torrent'in muhtemel 11'i.... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Zorlu maç geldi çattı... UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na adını yazdıran Galatasaray, bugün İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada temsilcimizden yeni bir destan yazmasını ve avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışına çok erken veda eden sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra oynadığı 10 karşılaşmada (5G/5B) hiç yenilmedi. Ayrıca grubundan namağlup lider çıkan Cimbom doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. BUGÜNKÜ maçın büyük favorisi Xavi'li Barcelona... Ama Galatasaray'ın tarihi bu tür zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dolu... Nitekim İspanyol ekiple daha önce oynadığı 8 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik çıkartmayı başardı. Bu sonuçlar içinde 5 Aralık 2001 tarihinde deplasmanda aldığı 2-2 beraberlik dikkat çekici... Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray, Camp Nou'da maça fırtına gibi başlamış, Ümit Karan ve Fleurquin ile 2-0 öne geçmişti. İkinci yarıda Capone ve Hakan Ünsal'ın kırmızı kart görmesine karşın sarı kırmızılılar maçı 2-2 berabere bitirmeyi başarmıştı. Bugün de temsilcimizden yüreğini ortaya koymasını ve İspanya'dan yeni bir zaferle dönmesini bekliyoruz.

MOHAMED'LE VURACAK

Galatasaray'la ilk Avrupa sınavını eski takımına karşı verecek olan Torrent, Barcelona 11'ini belirledi. Savunma ağırlıklı bir futbol oynatacak olan İspanyol hoca, orta sahada Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüne şans verecek. Kanatlarda Feghouli ve Kerem oynayacak. İleri uçta ise Mohamed'in yer alması bekleniyor. Gomis ise kulübede forma bekleyecek.

TEK EKSiK ARDA TURAN

Galatasaray'da son dönemde kadroya alınmayan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı- kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

GAVI CEZALI

Barcelona'da Fati, Roberto, Umtiti ve Balde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Takımın 17 yaşındaki genç yıldızı Gavi de sarı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Son 4 maçını kazanan Barcelona, 8 maçtır da kaybetmiyor.

10 MADDELİK TANITIM YAPTI

Galatasaray maçına Barcelona kulüp televizyonu da geniş yer ayırdı. "Galatasaray hakkında bilmeniz gereken 10 şey" başlıklı bir video yayınlanırken sarı-kırmızılı kulübün kuruluş tarihinden, elde ettiği başarılara kadar önemli ayrıntılar izleyicilerle paylaşıldı. "UEFA ve UEFA Super Kupa'yı kazanan ilk ve tek Türk takımı" ifadesi de yer aldı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan 5 dakikalık video 365 bin izleme aldı, birçok kişi tarafından paylaşıldı.

XAVI: BIZI ZORLAYACAK

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Domenec Torrent'in çok iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Efsanevi isim, "(Torrent) Galatasaray'da bize çok benzer bir oyun stilini uyguluyor ama zamana ihtiyacı var. Bunu yapacak kapasiteye sahip. Bizi zorlayacaktır" dedi.

İKİ İSİM İÇİN DUYGUSAL KARŞILAŞMA

Galatasaray'ın hocası Torrent ile kaleci Inaki Pena bugün eski takımlarına karşı mücadele edecek. İspanyol teknik adam, 2007'de Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona'da göreve başladı. Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Pena ise bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi. Teknik ekipte yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev yaptı.

NAPOLİ'Yİ ELEDİ

Şampıyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'ne Son 16 Turu Play- Off etabından giriş yaptı. Napoli ile iki maç yapan İspanyol ekibi, 1-1 ve 4-2'lik skorlarla rakibini eleyerek, Galatasaray'ın rakibi oldu. İspanyol ekibi, La Liga'da ise 11 maçtır yenilmiyor. Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, son 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İŞTE BARCELONA GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BARCELONA: STEGEN, DEST, ARAUJO, PIQUE, ALBA, BUSQUETS, PEDRI, DE JONG, DEMBELE, TRAORE, AUBAMEYANG

GALATASARAY: PENA, BOEY, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, KEREM, MOHAMED

301

Galatasaray bugün Avrupa kupalarında 301. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, çıktığı 300 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. Ayrıca 80 beraberlik, 114 mağlubiyet aldı.

400

Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

141

Galatasaray, bu maçlarda 141 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

90

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 90 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 30 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.