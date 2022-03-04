Barcelona'dan Galatasaray raporu! Nasıl tanıttılar?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup bitiren Galatasaray, son 16 turuna direkt katılım hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılar kura çekimi sonrasında Barcelona ile eşleşti. İspanyol temsilcisi, sarı-kırmızılılarla ilgili bir rapor paylaştı. İşte o analiz... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022- 15:58