Barcelona Kulübü resmi sitesinden Galatasaray'ı tanıttı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu eşleşme sonrası Katalan ekibinin 20 yıl sonra Türkiye'ye gidecek olmasına dikkat çekildi.
İşte o tanıtım...
Barcelona Kulübü resmi sitesinden Galatasaray'ı tanıttı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu eşleşme sonrası Katalan ekibinin 20 yıl sonra Türkiye'ye gidecek olmasına dikkat çekildi.
İşte o tanıtım...
- NEF Stadı'nda, 131 desibel ile rekor kırıldı.
- 2002 Dünya Kupası'nda milli takımın yarısı Galatasaraylı oyunculardan oluşan takım, dünya 3.sü oldu.
- Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı.
- Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı.
- En büyük sıkıntıları geriden oyun kurmak. Torrent, Fatih Terim sonrası Barcelona stiline oynamak için çalışmalar başlattı.