BALOTELLI İÇİN 10 MİLYON EURO!

Akşam'ın derlediği haberde; İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un başarılı golcüsünü transfer etmek istediğini yazdı. Adana Demirspor'un, Mario Balotelli için 10 milyon euro istediği ve bu rakamın aşağısında gelecek her teklifin reddedileceği kaydedildi.