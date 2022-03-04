Galatasaray'ın yaz döneminde renklerine bağlamayı planladığı isimlerden biri de Cebrail Karayel. Altay formasıyla başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki sağ bek, yerli kontenjanından Omar'a alternatif olarak düşünülüyor.
Altaylı Cebrail Karayel'den Galatasaray'a yeşil ışık!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Cebrail Karayel'in sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki sağ bek, çarpıcı açıklamalarda bulunurken; olası Galatasaray transferini değerlendirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2022- 13:36
Özellikle Boey'nin sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamayıp gözden çıkarılması sarı-kırmızılıları Türkiye içinde arayışa itti.
Cebrail'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması da bu transferi cazip kılıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisiyle alakalı olarak Radyospor'a konuştu. İşte o sözler...