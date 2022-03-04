Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'ın yolları sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor. Fransız Le Phoceen gazetesine göre; Marsilya ile Türk oyuncular arasında yeni bir hikaye yazılıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marsilya'nın sıradaki hedefi Kerem Aktürkoğlu!
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri arasına Marsilya da katıldı. Daha önce Cengiz’i kiralayan, Bartuğ’u kadrosuna katan Marsilya’nın yeni hedefinin Kerem Aktürkoğlu olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği haberde, "Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'in gösterdiği başarılı performansın ardından Başkan Pablo Longoria, Galatasaray'ın genç orta umudu Bartuğ Elmaz'ı (18) getirdi.
Öyle görünüyor ki Longoria transfere Türkiye'den devam edecek. Yeni hedef Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya katılması ve Galatasaray ile yakın zamanda temas kurulacak" denildi.